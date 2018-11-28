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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerin okul önündeki kavgası ölümle sonuçlandı

Öğrencilerin okul önündeki kavgası ölümle sonuçlandı

Olay yerinden detay görüntüler

Lise Öğrencisi Öğretmenler Lise Öğrenci Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay görüntü

( KASTAMONU )- 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti KASTAMONU

- Kastamonu’da iki öğrenci arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu.
Olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi’nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi öğrenci olan 17 yaşındaki Cihan Haylazoğlu ile daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen ve aynı okulda okuyan R.T. ile okul girişinde karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan R.T., yanında bulundurduğu silahla Cihan Haylazoğlu’na 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle Cihan Haylazoğlu ağır yaralandı. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Cihan Haylazoğlu 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Olukbaşı Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Cihan Haylazoğlu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haylazoğlu’nun cansız bedeni Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan arkadaşını silahla vurarak ağır öldüren ve ardından kaçan R.T. avukatı aracılığı ile polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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