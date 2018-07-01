Öğrencilerin kitaplığında davetsiz misafir

-Güvercin yavrusundan detaylar

-Öğrenciler ile röportaj



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Kitaplıkta yavrulayan güvercinler öğrencilerle aynı odayı paylaşıyor- Öğrenci evine giren güvercin kitaplıkta yumurtladı- Öğrenciler kitaplıktaki yavru güvercinlere gözü gibi bakıyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da açık bırakılan pencereden öğrenci evine giren bir çift güvercin, kitaplığa yuva yapıp yumurtladı. Öğrencilerin gözü gibi baktığı güvercinler, şimdi ise kitaplıktaki yuvalarında yavrusunu büyütüyor. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde kırsal mahalleden gelerek kiraladıkları bir apartman dairesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav heyecanının yanında davetsiz bir misafirin heyecanını da yaşıyor. Güvercinler yatak odasındaki kitaplığa yuva yaptı Açık bırakılan pencereden içeri giren yabani bir çift güvercin, öğrencilerin kitaplığına yuva yaptı. Öğrencilerin yuvasına karışmadığı güvercinler, bir süre sonra yuvaya yumurtalarını da bıraktı. Sırayla kuluçkaya yatan güvercinler, açık bırakılan pencereden dışarı uçup tekrar içeri giriyor. Güvercinlerin bir yumurtası çürük çıkarken birinden ise yavru çıktı. Öğrenciler ders çalışırken güvercinler ise evin bir ferdi gibi rahat hareket ederek yavrusunu büyütmeye çalışıyor. Öğrenciler güvercinlerle aynı odayı paylaşmakla kalmayıp su ve yem de veriyor. Hem kendimize hem de kuşa bakıyoruz Üniversiteye hazırlanmak için ev tutan iki öğrenciden biri olan Ahmet Şahin, “Bir süre önce kuş kitaplığımıza yuva yaptı. Biz de öğrenci olduğumuz için güvercinlere karışmadık ve yuvayı bozmadık. Hem kendimize hem de kuşa bakmaya çalıştık. Kuş gelip gitsin diye penceremizi açık tutmaya çalıştık. Kuşa yem verdik, su verdik. Daha sonra 2 tane yumurta yumurtladı. Biri boş, birisi ise dolu çıktı. Biz burada iki öğrenciyiz “dedi.

Güvercinleri günlük olarak besliyorlar Bir diğer öğrenci Mücahit Kaya ise, “Ben üniversite hazırlık öğrencisiyim. Bir süre önce kitaplığın oraya kuş yuva yaptı ve biz de bakmak zorunda kaldık. Öğrenci halimizle bakıyoruz. Bazen kitap aldığımızda bile ürkmesin diye kitabı yavaşça alıyoruz. Kuş ürkmesin diye bazen kitap almadığımız da oluyor. Kuş burada iki tane yumurta yaptı. Biri dolu, diğeri boş çıktı. Üniversite hazırlık öğrencisiyim. Kuşa gerekli yemi neyse günlük olarak veriyoruz, suyunu veriyoruz” şeklinde konuştu Öğrencilerin arkadaşı Enes Çelik ise,” Dört hafta önce bir sabah arkadaşım kuş dolabıma yuva yapmış dediği zaman hemen toparlanıp geldim. Gördüğüm manzaraya gerçekten şaşırdım. Kuşu arkadaşımın dolabına yuva yapmış olarak gördüm. İki tane yumurta yapmıştı. Bir tanesi boş çıktı, diğeri şu an annesinin yanında. Bu dört hafta boyunca annesi yavrusunun yanına gidip gelsin diye sürekli pencereleri açık tuttuk” diye konuştu.



