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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerin çatıya döktüğü soba külü yangın çıkardı...Çatı alev alev böyle yandı Haberi

Öğrencilerin çatıya döktüğü soba külü yangın çıkardı...Çatı alev alev böyle yandı Haberi

Yangından detay

Öğrenciler Yangına Müdahale Irak Trol 

-Alev görüntüleri
-İtfaiyenin çalışması

( SİVAS )- Sivas'ta 5 katlı apartmanda yaşayan öğrencilerin çatıya bıraktığı kül yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çatı kullanılmaz hale geldi SİVAS

- Sivas'ta 5 katlı apartmanda yaşayan öğrencilerin çatıya bıraktığı kül yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi Yangın saat 13.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'taki 5 katlı Bizim Apartmanı'nın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayan öğrencilerin çatıya döktüğü soba külü alev alınca çatıyı sardı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Meraklı vatandaşların ilgiyle izlediği yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ekipler kullanılmaz hale gelen çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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