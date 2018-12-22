Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrencilerin çamurlu okul yolculuğu

Öğrencilerin çamurlu okul yolculuğu

Çocukların çamurlu yoldan gidişi

Muşlu Okul Servisi Taşımalı Eğitim Yağan Öğrenciler 

-Muhtar Şevket Uç ile röp.

( HATAY -ÖZEL)- 15 kilometrenin 13 kilometresini araçla giden öğrenciler, kalan 2 kilometrelik bozuk ve çamurlu yolu ise yürüyor HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Torun Mahallesi’nde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, köylerine 15 kilometre uzaklıktaki Karadurmuşlu İlkokuluna çamurlu yolları aşarak gitmeye çalışıyor. 15 kilometrelik yolun 13 kilometresini araçla giden öğrenciler, geri kalan 2 kilometrelik kısmı ise yol bozuk ve çamurlu olduğu için yürüyerek kat etmek zorunda kalıyor. Kırıkhan ilçesine bağlı Torun Mahallesi’nde çamurlu yolda okula giden öğrenciler, her gün bu çileyi çektiklerini belirterek, “Köy yolumuz çamurlu olduğu için okul servisi köye kadar gelemiyor. Geldiği zaman da itmek zorunda kalıyoruz. Öyle olunca da okula geç kalıyoruz. Biz de okula geç kalmamak için okul servisinin gelemediği çamurlu yolu yürüyerek gidiyoruz. Ayaklarımız hep çamur oluyor, elbiselerimiz kirleniyor. Her gün elbiselerimizi yıkamak zorunda kalıyor ailelerimiz. Yetkililerin bir an önce bu sorunu gidermelerini istiyoruz. Biz eğitimimizden geri kalmak istemiyoruz. Yolda bazen kurt ve çakallar görüyoruz. Çok korkuyoruz” dediler. Mahalle Muhtarı Şevket Uç da yolun yağan yağmurlardan dolayı çamurlu olduğunu belirterek, “Bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Cennetten Kovulmak Filminin ÇekimleriCennetten Kovulmak Filminin Çekimleri
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı