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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencileri için kalem tutan ellerine zımpara ve fırça aldılar İzle

Öğrencileri için kalem tutan ellerine zımpara ve fırça aldılar İzle

-Sıralarım kabım ve onarımı

Öğretmenler Toplantı Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

--Röpler

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesindeki İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilip, ellerine zımpara ve boya fırçası alarak eskiyen 120 okul sırasını gelecek seneye hazırladılar. İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Ovalı, okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilerek okul öğretmenleri ile toplantı yaptı. Yeni eğitim-öğretim dönemine öğrencilere nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz diye düşünen öğretmenler okuldaki öğrenci sıralarının yenilenmesine karar verdi. Ülke ve okul ekonomisini de göz önünde bulunduran öğretmenler eskiyen sıraları yenilemek için kolları sıvadı. 11 sınıftaki toplam 120 öğrenci sırasını okul bahçesine indiren öğretmenler, ellerine aldıkları zımparalar ile çizilen ve üzerinde yazı bulunan eski sıraların tamir, zımpara ve vernik işini kendileri yaptılar. Her şey daha iyi bir eğitim için Okullarında bulunan 120 okul sırasının tamiratını kendileri yaparak eğitime büyük katkı sağladıklarını belirten İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Ovalı; “ “Eğitim-öğretim dönemini bitirerek yaz tatiline girdik. Bu yazı nasıl değerlendirebiliriz diye öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. İmranlı’nın çocuklarına, öğrencilerimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşüncesinden hareketle bu işe başladık. Yeni eğitim öğretime başlayacak arkadaşlarımız olacak. Okulda daha güzel daha nezih bir ortama kavuşmalarını istedik. Bu düşünceyle öğretmen ve hizmetli kadromuzla bu düşünceyi aşarak ilk yaptığımız şey zımpara ve boya fırçalarını elimize alarak aşağı inmek oldu. Öğrencilerimiz için kalem tutan ellerimiz zımpara tutmuş oldu. Sıraların üzerinde çocuklar sınav olacakları zaman, sınav kağıdının altına mutlaka bir defter koymaları gerekiyordu. Çizik çoktu ve masalar çok yıpranmıştı. Masaları yenilemeye kalktığımızda devletimize ekstra bir külfet olacaktı. Ülkemizin de okulumuzun da ekonomisini düşünmek zorundayız. Makinemiz ve öğretmenlerimiz vardı. Sadece zımpara alarak bu işe girdik” dedi.
(YK-GF-
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