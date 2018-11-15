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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencileri camiye götüren müdür görevinden alınması tepkilere neden oldu

Öğrencileri camiye götüren müdür görevinden alınması tepkilere neden oldu

Turhal Mimar Sinan Anaokulundan görüntüler

Milli Eğitim Müdürlüğü Soru Önergesi Basın Toplantısı Öğretmenler Basın Açıklaması 

-Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası Genel Başkanı Cihan Demirkol tarafından yapılan açıklama
-Önergede adı geçen ve görevden alınan Okul Müdürü İlkay Çiçekli'den detaylar

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde anaokulu çocukları için düzenlenen gezide yapılan cami ziyaretini 18 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı soru önergesi olarak taşıyan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’a, Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından 7/4915 esas numaralı 18 Ekim 2018 tarihinde, Tokat’ın Turhal ilçesinde anaokulu öğrencilerinin camiye götürüldüğü iddiasına yönelik verdiği yazılı soru önergesi sonrasında açılan soruşturma kapsamında görevden alınan Mimar Sinan Anaokulu Müdür Vekili İlkay Çiçekli’nin bağlı bulunduğu sendika tarafından basın toplantısı düzenlendi.
İddiada adı geçen Okul Müdürü İlkay Çiçekli’nin de bulunduğu açıklamada, Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası Genel Başkanı Cihan Demirkol, yapılan çalışmanın öğrenci velilerinden izin alınarak yapıldığını, gezinin de bir cami gezisi değil, kültürel bir gezi olduğunu söyledi.

“CHP vekili bunu farklı söylemlere çekmektedir” Başkan Demirkol, “Değerli müdürümüz bu çalışmaları öğrencilerin velilerinde muvaffakıyet alarak, ilçe milli eğitim müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tarihi yer ziyaretinde bulunmuştur. Yapılan gezi, gerekli izinler alınarak, okul öğretmenleri, öğrencileri ve birkaç velinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sadece kültürel ve tarihi yerlerin ziyareti kapsamında yapılmıştır. Bu kapsamda tarihi öneme sahip Turhal Ulu Camimiz ziyaret edilmiş, camimizin etrafındaki tarihi yerler de ziyaret edilmiştir. Fakat CHP milletvekili farklı düşünceye sahip olacak ki; bunu farklı söylemlere çekmektedir. Hiç kimsenin dini inancı sorgulanmamıştır. Veyahut da dini inanç doğrultusunda bu ziyaretler gerçekleştirilmemiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliğe daha ihtiyaç duyduğu bu dönemlerde bu tür söylemler ülkemize katkı sağlamayacağı gibi, insanlarımızı ayrıştıracaktır. Eğitim ve eğitimcilerimizin siyasi malzemeden uzak tutulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
-‘Anasınıfı öğrencilerinin ibadet etmesi söz konusu olabilir mi?’ Öğrencilere yapılan ziyarette ibadet yaptırılıp yaptırılmadığını soran gazeteciye gülerek cevap veren Başkan Demirkol, “Bu bahsettiğimiz öğrenciler anasınıfı öğrencileri. Bu sadece bir tarihi gezidir. Burada anasınıfı öğrencilerinin ibadet etmesi söz konusu olabilir mi? Din ve vicdan hürriyetine yönelik herhangi bir tutum ve davranışta bulunulmamıştır. Elbette ki yöneticimiz de bu konuda çok hassas bir insandır. Kaldı ki Tokat gibi güzide bir ilimizde böyle şeylerin yapılması çok doğru olmayacaktır” ifadelerinde bulundu. Görevinden alınan Müdür Vekili İlkay Çiçekli’nin haklarını sendika olarak savunacaklarını ifade eden Başkan Demirkol, “Bu bağlamda yasal haklarını sonuna kadar savunacağız. Her türlü platformda savunacağız. Çünkü burada bir hak kaybı vardır” diye konuştu.

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