Öğrencilere yemekhanede konser sürprizi



- Isparta'da yemekhaneye gelen üniversitesi öğrencileri kendilerini Akademik Oda Orkestrası tarafından verilen konserde buldu. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) öğle vakti yemek yemek için öğrenci yemekhanesine gelen öğrenciler, kendilerini bir anda Akademik Oda Orkestrası tarafından verilen konserin içinde buldular. Doğu Yerleşkesi’nde yemekhanede, öğrencilerin hiç beklemediği bir anda gelen orkestra, klasik müzik konseri vermeye başladı.

Etrafa bakarak durumu çözmeye çalışan öğrencilerden bazıları şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları da müzikal sürpriz yapılan o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Konserin ardından Akademik Oda Orkestrası görevlileri yemekhaneden ayrıldı.

