Öğrencilere yaz Kuran kursunda çizgi filmli eğitim - EDİRNE
- Kurstan detaylar - Kurs eğitmeni ve müftünün açıklamasıÖğrencilere yaz Kuran kursunda çizgi filmli eğitim - Okulların tatil olmasının ardından Edirne 'de açılan Kuran kursundaki öğrencilere abdest, namaz ve İslam sevgisi çizgi filmle öğretiliyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Kuran kursundaki öğrencilere dini bilgiler çizgi filmle veriliyor. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Yavuz Selim Camisi'nde düzenlenen yaz Kuran kursu açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin çocuklarla, gençlerle güzelleştiğini söyledi.
Kursta sosyal etkinliklerin de olacağını aktaran Üzüm, "62 kursta, 117 derslikte, 59 camimizde, 251 Kuran kursu ve Milli Eğitim'den gelen hocalarımız eğitim verecek. Öncelikle namaz duaları, orucu ve ibadetler ile sevgi, saygı ve güzel ahlakı öğretmek için iki aylık çalışma yapacaklar." dedi. Üzüm, çocuklara derslerde müzikli çizgi filmlerle eğitim verildiğini kaydetti. Daha sonra kursa katılan çocuklara, namaz kılmayı, orucun ne demek olduğu ile İslam sevgisini anlatan çizgi filmler izletildi. - "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önerdiği materyaller izletiliyor"Yavuz Selim Camisi Kuran Kursu Öğreticisi Aynur Yörük de çocukların yaz tatilini kursta değerlendirdiğini belirterek, "Onları özlüyoruz, her yaz büyük bir sevgiyle eğitimlerimize başlıyoruz. Müzikle eğitim veriyoruz. Burada çocuklarımıza din eğitimi şarkılarla veriyoruz." dedi. Yörük, eğitimde kullanılan çizgi filmlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önerisiyle seçildiğine işaret etti.12 yaşındaki Çınar Tolga Kurum ise Kuran kursuna ilk kez geldiğini ifade ederek, "Yaz tatillerimi genellikle bilgisayar oyunları oynayarak geçiriyordum. Kursun bu kadar eğlenceli ve güzel geçeceğini tahmin etmiyordum. Burada çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Müzikle eğitim ve çizgi filmlerle eğlenceli. Çok güzel şeyler öğreniyoruz." diye konuştu. Hasan Akyıldız da (6) kursta dualar öğrendiğini dile getirdi.Anne ve babasının da evde kendisine dua öğrettiğini anlatan Akyıldız, "Kursta öğretmenlerimiz bize daha güzel şekilde öğretiyor. Yaz tatilimi kursta geçiriyorum. Evde oturan arkadaşlarımın da kursa gelmesini isterim." şeklinde konuştu.