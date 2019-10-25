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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilere “ Toplanma Alanları” uygulamalı anlatıldı

Öğrencilere “ Toplanma Alanları” uygulamalı anlatıldı

Sınıflarda verilen teorik eğitim

Deprem Hatıra Fotoğrafı Tatbikat Deprem Tatbikat Öğrenciler 

-Deprem anında öğrencilerin okulu boşaltması
-Öğrencilerin toplanma alanlarına ulaşması
-AFAD İl Müdürü ile Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları kapsamında Ekim ayının ana teması olarak belirlenen "Toplanma Alanları” öğrencilere uygulamalı eğitimle anlatıldı. Erzurum AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine önce teorik ardından uygulamalı şekilde “ Toplanma alanları” hakkında bilgi verildi.
Öğrencilere ilk olarak sınıflarda toplanma alanların nereden öğrenileceği anlatıldı. Ardından öğrencilerle deprem tatbikatı yapılarak en yakın toplanma alanına ulaşma eğitimi verildi.
Acil toplanma bölgeleri hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, “ Ekim ayı temamız toplanma alanları ile ilgili. Toplanma alanlarını tüm Türkiye’de belirledik ve ilan ettik. Özellikle İstanbul depreminde de gördük ki toplanma bölgelerinin bilinmesi çok önemli. Bu alanları da belirlerken öyle her hangi bir boş alan diye belirlemedik. Bir plan çerçevesinde toplanma alanlarını bir kriteri var. Yerleşim yerlerine yakınlığı, nüfusun yoğunluğu ve diğer ihtiyaçların karşılandığı 7 kriterle belirtiyoruz. Bu alanlarda ilk olarak vatandaşlarımızı toplamaya çalışıyoruz. Okulumuzda bunu öğrencilerimize anlattık. Özellikle bizler bir afet olunca toplu mekanlara öncelik veriyoruz. Okullarımız bunların başında geliyor. Çocuklar güvenliği sağlanması gereken kişilerde ilk sırada yer alıyor” dedi.
Eğitimin ardından öğrenciler AFAD personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. (ST-AT)
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