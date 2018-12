Öğrencilere tiyatro oyunuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları aşılanıyor

-Hacivat ve Karagöz Perde Oyunu

-Tiyatro Oyunu

-Öğrencilere hediye kitap dağıtımı

-Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete’nin konuşması

-ÖğrencilerZeynep Akgün ve Muhammed Kayra Baykar’ın konuşmaları



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis Valiliği, Bitlis Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan "Gülümse Geleceğe" Projesi kapsamında Ahlat'ta ilkokul öğrencileri tiyatro ile buluştu. Proje kapsamında oynanan tiyatro oyunuyla öğrencilere birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları aşılanırken ayrıca interaktif eğlenceler sunuldu. Çocukların eğlenerek izlediği oyun sonunda ise hediyeler dağıtıldı. Tiyatro sonunda gazetecilere açıklama yapan Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, bu ülkede var olan her çocuğun ister doğuda olsun ister batıda olsun kardeş olduğunu tiyatro oyunuyla vurguladıklarını söyledi.



Gülümse Geleceğe Projesiyle çocuklara tiyatroyla birlikte interaktif eğlencelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşıladıklarını belirten Mete, "Şu anda Bitlis’teyiz Bitlisli çocuklarımızla bir araya geldik. Bitlis Valimizin desteğiyle buradaki çocuklarla bir araya geliyoruz. Güzel bir proje hayata geçirdik. Gülümse Geleceğe projemizle çocuklara tiyatroyla birlikte interaktif eğlencelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşılıyoruz. Bu ülkede var olan her çocuğun ister doğuda olsun ister batıda olsun kardeş olduğunu vurguluyoruz. Ve birlikten her zaman kuvvet doğacağını aşılıyoruz. Etkinlik sonlarında çocuklarımızla röportajlar yaptığımızda projenin amacına gayet iyi hizmet ettiğini çok bariz olarak görebiliyoruz. Çünkü röportajlarda çocuklar bizlere çok teşekkür ediyorlar. ‘İyi ki buraya geldiniz, iyi ki bizimle berabersiniz.’ diyorlar. Projemizin ilk ayağı Mardin’de başladı.

Mardinli çocuklarımızla bir araya geldik. Bir ay kadar Mardinli çocuklarımızla etkinlikler yaptık. Akabinde doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla batıya Balıkesir’e geçtik. Balıkesir’de de bir ay kadar çocuklarımızla beraber olduktan sonra da Balıkesirli çocuklarımızın Bitlis’teki kardeşlerine selamlarını iletmek için buradayız. Burada ki çocuklarımıza Balıkesirli kardeşlerinin selamlarını iletiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına vurgulayabileceğimiz ne varsa çocuklarımıza bunu aşılıyoruz." dedi Tiyatroyu izleyen öğrencilerden Zeynep Akgün ve Muhammed Kayra Baykar ise oldukça eğlendiklerini ifade ederek, programı düzenleyenlere teşekkür ettiler. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri de katıldı.