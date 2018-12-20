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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi

Öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi

Deprem eğitimi veren AFAD yetkilileri

Deprem Deprem Riski Deprem Bölgesi Öğrenciler Yangına Müdahale 

-Detay görüntüler
-Yangın tüpü ile aleve müdahale
-Öğrencilerin alevleri söndürmesi
-Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ile rop.

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü organizesinde Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından merkez personeli ile öğrencilere yönelik deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.
İlçeye bağlı Sahil Kent Mahallesindeki Gençlik Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleşen eğitimde merkez personeli ile öğrencilere önce depremin oluşumu ve deprem esnasında alınacak önlemler hakkında bilgiler verildikten sonra merkezin bahçesinde yangına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.
Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir eğitim sonrası yaptığı açıklamada, gençlere sanat, kültür ve sportif alanlarda hizmet verdiklerini belirterek, ‘’Bu hizmetlerimiz yanında gençlerimize, personellerimize deprem ve yangın söndürme eğitimleri vermekteyiz. Bilindiği üzere, deprem bölgesinde yaşayan bir topluluğuz. Toplum olarak her an için deprem riski ile karşı karşıyayız. Bu anlamda gerek deprem, gerekse yangın söndürme konusunda gençlerimizi bilinçlendiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Öğrenciler ise, deprem ve yangın söndürme eğitiminin kendileri açısından faydalı olduğunu belirterek merkez müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletirken, eğitime katılan öğrencilere AFAD tarafından yangın söndürme sertifikası verileceği kaydedildi.
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