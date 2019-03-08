Öğrencilere 'Cuma'yı sevdiren proje Haberi

-ikramlar dağıtılırken görüntü

-veliler ikram dağıtırken görüntü

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de bir İmam Hatip Ortaokulu'nda, her Cuma günleri Cumanın önemi ile ilgili etkinlik düzenleniyor. Niğde Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda Öğrenci ve Öğretmenlerle düzenlenen proje de Cuma günleri öğrenci velileri öğrencilere yemekler hazırlıyor. Yabancıların ‘Kara Cuma’ algısına karşılık geliştirilen proje kapsamında Öğretmenler, Cuma gününün faziletlerini anlatarak öğrencilerle birlikte Cuma namazına gidiyor. Niğde Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Abdurrahman Peker, ‘‘Cuma günleri öğrencilerimize Müslümanların bayramı Cuma gününü farklı etkinliklerde geçiriyoruz. Cuma’nın faziletlerini anlatıyoruz. Bu projede velilerimiz büyük destek sağlıyor. Her Cuma velilerimiz tarafından okuldaki öğrencilerimize ikramlık ve hediyeler getiriyorlar. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından da örnek gösterilen projemiz farklı illerde ve okullarda da uygulanıyor’’ dedi.

Ensar Vakfı Şube Başkanı Veysel Aşgın ise, projenin öğrenciler için çok faydalı olduğunu ve İmam Hatip okullarına giden öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağladığını ifade etti.



