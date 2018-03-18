Öğrencilerden 'Yörük Teyze'ye ziyaret - HATAY Haberi
Öğrencilerden "Yörük Teyze"ye ziyaret - HATAY - Öğrencilerden "Yörük Teyze"ye ziyaret - Öğrencilerin Döndğ Deveci ile sohbet edip elini öpmesinden görüntü - Döndü Deveci ile röportaj - Kayseri Tomarza Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Orhan Aydın ile röportaj - Öğrencilerden Zeliha Uysal'ın konuşmasıÖğrencilerden "Yörük Teyze"ye ziyaret - Kayseri'den Hatay 'a gelen lise öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci'yi ziyaret ettiHATAY (AA) - Kayseri Tomarza Fen Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci'yi Hatay 'ın Hassa ilçesinde ziyaret etti.Deveci'nin elini öpüp onunla sohbet eden öğrenciler, "Yörük teyzenin evlatları burada" diye slogan attı.Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, hepsine teşekkür etti.Kayseri Tomarza Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Orhan Aydın da hem Deveci'yi ziyaret etmek hem de Mehmetçik'e moral vermek için geldiklerini belirtti. Ziyareti, özellikle 18 Mart'ta planladıklarını vurgulayan Aydın, bugünün, Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Öğrencilerden Zeliha Uysal ise her fırsatta askerlere destek veren Yörük Teyzenin elini öperek ona teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.