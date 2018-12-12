Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya kar tatili mesajları



- İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sosyal medyada aracılığı ile öğrenciler,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı okulların tatil edilmesi için mesaj yağmuruna tuttu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı öğrencilerde tatil ümidi uyandırdı. Tatil isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Birbirinden ilginç tweetler atan öğrenciler okulların tatil edilmesini istedi. İşte sosyal medyadan gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya gelen öğrenci mesajları: “@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak Güzel valim kar diz boyunu geçti evde zeytin yok lütfen tatil edin” @yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak “Valimcim yürüyemiyoruz çok kar var göz gözü görmüyo her yer kar adım atamıyoruz kardan her yer bembeyaz ah valim vah valim bizi bi gör valim” @yerlikayaali34,”Adını Karlara Yazdım Valimmm Lütfen Tatil olsun okul” @yerlikayaali34,Valim donuyoruz Beylikdüzüne penguenler bastı tatil istiyoruz”

