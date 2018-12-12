Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya kar tatili mesajları

Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya kar tatili mesajları

Tweetler

( İSTANBUL )- İstanbul'a kar yağdı öğrenciler Vali Yerlika'yı mesaj yağmuruna tuttu- "Adını karlara yazdım valim lütfen tatil olsun" İSTANBUL

Sosyal Medya Kar Tatili Kullar Öğrenciler Kar Yağışı 


- İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sosyal medyada aracılığı ile öğrenciler,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı okulların tatil edilmesi için mesaj yağmuruna tuttu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı öğrencilerde tatil ümidi uyandırdı. Tatil isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Birbirinden ilginç tweetler atan öğrenciler okulların tatil edilmesini istedi. İşte sosyal medyadan gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya gelen öğrenci mesajları: “@yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak Güzel valim kar diz boyunu geçti evde zeytin yok lütfen tatil edin” @yerlikayaali34 adlı kullanıcıya yanıt olarak “Valimcim yürüyemiyoruz çok kar var göz gözü görmüyo her yer kar adım atamıyoruz kardan her yer bembeyaz ah valim vah valim bizi bi gör valim” @yerlikayaali34,”Adını Karlara Yazdım Valimmm Lütfen Tatil olsun okul” @yerlikayaali34,Valim donuyoruz Beylikdüzüne penguenler bastı tatil istiyoruz”
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı