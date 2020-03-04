Öğrencilerden Türk bayraklı İdlib kareografisi

-2..3.4.5.6.7.ÖĞRENCİLERİN BAYRAKLA İDLİP YAZILARI VE SLOGANLARI

-8.ÖĞRENCİ İLE RÖPORTAJ

-9.10.SURİYELİ RABİA İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler 36 şehit için 36 Türk bayrağı açarken, İdlip kareografisi ile de kahraman Mehmetçiğe destek verdi. İslahiye de Cevdet paşa İlkokulu öğrencileri Suriye’nin İdlib kentinden rejim güçlerinin askeri konvoya saldırısı sonrası şehit düşen 36 askeri, Türk Bayrağı açtı. Öğenciler şehit olan 36 askerin anısına 36 Türk bayrağı açarken, 50 öğrenci ise İdlib yazarak Mehmetçiğe destek verdi. Öğrenciler, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı ile de mesaj verdi. (BŞ-SD-



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