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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması - BOLU

Öğrencilerden sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması - BOLU

- Öğretmenlerin okulun merdivenlerine çıkması - Çalan müzik eşliğinde öğrencilerin pankartlarını açmasıÖğrencilerden sürpriz Öğretmenler Günü kutlamasıBOLU (AA) - Bolu 'da, ilkokul öğrencileri hazırladıkları pankartlar ve maskelerle öğretmenleri için sürpriz 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlerine sürpriz hazırladı.Öğrenciler, evlerinde hazırladıkları pankartlar ve üzerinde öğretmenlerinin fotoğrafları bulunan maskelerle okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrencilerin daveti üzerine bahçeye çıkan okul müdürü Kamil Oflaz ile öğretmenler, konfetiyle karşılandı.Müzik eşliğinde şarkı söyleyen öğrencilerin duygularını yazdıkları pankartları ve kendi fotoğraflarının yer aldığı maskeleri gören öğretmenler duygulu anlar yaşadı.

Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi 

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