Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama - MARDİN
- Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama - Öğrencilerden detaylar - Mama kapları ve yuvalardan detay - Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın konuşması - Öğrencilerden Hilal Ermiş ve Hüseyin Bilgen konuşmaları - Kapların ve yuvaların yerleştirilmesiÖğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama - Mardin ’de lise öğrencileri sokak hayvanları için yaptıkları barınak ve su borularından oluşan mama kaplarını şehrin farklı noktalarına yerleştirdi - Öğrencilerden Hilal Ermiş:"Atalarımıza baktığımız hayvanlara çok değer verdiğini görüyoruz. Bu projeyi geliştirerek ileri ki projelere ışık olmayı diliyoruz"MARDİN (AA) – Mardin ’de Anadolu lisesi öğrencileri, öğretmen ve idarecileriyle birlikte sokak hayvanları için 25'şer barınak ve mama kabı yaptı.Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında bir araya gelen öğrenciler, beyaz köpükten hazırladıkları barınak ile plastik su borularından oluşturdukları mama kaplarını şehrin farklı noktalarına yerleştirmeye başladı. Öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencileri bu anlamlı davranışlardan dolayı tebrik etti.Anadolunun geçmişten bu yana sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktığını ve değer verdiğini aktaran Sarı, şöyle dedi:" Yaradan, yer yüzümde nefes alan herkesin rızkını yaratmıştır. Ecdadımız her zaman nem vermiştir. Göç eden leylek için bile leylek kurtarma vakıfları kurmuşlar. Bizde elimizden geldiği kadar hassasiyet göstermeliyiz. Anadolu Lisesi Öğrencileri bu konuda öncülük etti. Öğrenci ve öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu projeyi belediyemizin rehabilitasyon merkeziyle birlikte koordineli bir şekilde sürdürülecek""Onlarında yaşamaya hakları var"Öğrencilerden Hilal Ermiş ise özellikle son dönemde yaşanan olumsuz etkenlerden dolayı böyle bir proje başlattıklarını söyledi.
"Atalarımıza baktığımız hayvanlara çok değer verdiğini görüyoruz. Edebiyatımızda, türkülerimizde hayvan sevgisi yoğun bir şekilde işlenmiştir. Osmanlı devletinde de hayvanlar için birçok şey yapılmıştır. Bu projeyi geliştirerek ileri ki projelere ışık olmayı diliyoruz. Şu an kış aylarındayız. Kışın hayvanlar zor durumda kalıyor, aç ve susuz kalıyorlar. Bu kapları koyuyoruz ama herkesten dilediğimiz bu kapların boş görüldüğünde doldurmaları. Onlarında yaşamaya hakları var, onların üzerinde görevlerimizin olduğunu düşünüyorum."Hüseyin Bilgen de hereksin bütün hayvanlara değer vermeleri gerektiğini belirterek "Çünkü onlarda bir canlı. Biz yaşama alanlarımızı büyüterek onların yaşam alanlarını küçülttük. Onlarla birlikte yaşamamız lazım. Onları sever onları mutlu edersek bizlerde mutlu oluruz" dedi. Öğrenciler daha sonra öğretmen ve okul idarecileriyle birlikte barınak ve mama kaplarını şehrin farklı noktalarına koydu.