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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden şehit ailesine ziyaret - GAZİANTEP

Öğrencilerden şehit ailesine ziyaret - GAZİANTEP

- Yeniceli Mahallesinden görüntüler - Öğrencilerin Şehit evine araçla gelişleri - Şehit evine girerken - Şehit ailesi tarafından evde karşılanan öğrenciler - Şehit annesi ve babasıyla röportaj - Dernek yetkilileriyle ve proje koordinatörü öğrenciyle röportaj - Şehidin fotoğrafının takdimi - Şehidin ismi verilen bebeğin kucağa alınması - Mahalle mezarlığına şehid ziyareti duaların edilmesiGAZİANTEP (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu yetkilileri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Girişim Gelişim Topluluğu (EGGET) üyesi bir grup öğrenci, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.Aileye başsağlığı dileklerine ileten gönüllüler, Ateş'in şehit olduktan bir ay sonra dünyaya gelen ve kendisinin adını taşıyan bebeğiyle de ilgilenerek sevdi.Gönüllüler, şehit Ateş'in fotoğraflarının da bulunduğu hediyeleri aileye takdim etti.Anne Güner Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oğlunun fotoğraflarını öptü.Oğlunun vatan için şehit olduğunu ifade eden Ateş, kendilerini ziyaret eden gönüllülere teşekkür etti.Kilis 7 Aralık Üniversitesi EGGET proje koordinatörü Nidal Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun amacının köy okullarına yardım etmek olduğunu ancak farkındalık oluşturmak için şehit ailesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Aileyi ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Karataş, çok duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.
Gönüllüler, daha sonra aileyle beraber şehidin mezarını ziyaret etti.

Başsağlığı Farkındalık Koordinat Öğrenciler Şehit Ailesi 

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