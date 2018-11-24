Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden Öğretmenlerine özel program İzle

Öğrencilerden Öğretmenlerine özel program İzle

programdan görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü Öğrenciler 


- Oltu Anadolu Lisesi Öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler gününe özel bir program hazırladılar. Oltu Anadolu Lisesi Öğrencileri birkaç öğretmeninden destek alarak öğretmenlerinin günlerini kutlamak için program yaptılar. Okul salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Oltu Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencilerinden Naime Gür Ziller Çalacak adlı şiiri okudu ardından Oltu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Oltu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Koçak Tüm öğretmenler adına Mehmet Demirel’e plaket verdi. Daha sonra okul öğrencilerinden Ayça İyisoy, Aleyna Yılmaz ve Ekin Gencerin öğretmenlerinin branş ve kişiliklerine göre yazdıkları manileri seslendirdiler. Okulda ilginç bir durum ise okulda üç kuşak boyunca çalışmış aynı sınıfta aynı sıralarda öğrenci iken seneler sonra tahtanın başına geçmiş olan öğrenci öğretmen zinciri oluşmuş. 11/D Ssınıfı öğrencilerinden Damla Korkmaz ve 12 D sınıfı öğrencisi Batuhan Nas Mağusa Limanı adlı eseri seslendirdiler. Okul öğretmenlerine özel hazırladıkları video sunumu gerçekleştirdiler program okul korusunun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla son bulurken öğretmenler odasında öğretmenler gününe özel hazırlanan pastayı okul öğrencilerinden Aleyna yılmaz pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü. Sonra üç öğrenci ve bir öğretmenle kesilen pastayı öğretmenlerine elleriyle ikram ettiler Okul Müdürü Necati koçak Öğretmenlere kalem dağıttı.
(DMA-AT)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı