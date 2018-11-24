Öğrencilerden Öğretmenlerine özel program İzle



- Oltu Anadolu Lisesi Öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler gününe özel bir program hazırladılar. Oltu Anadolu Lisesi Öğrencileri birkaç öğretmeninden destek alarak öğretmenlerinin günlerini kutlamak için program yaptılar. Okul salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Oltu Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencilerinden Naime Gür Ziller Çalacak adlı şiiri okudu ardından Oltu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Oltu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Koçak Tüm öğretmenler adına Mehmet Demirel’e plaket verdi. Daha sonra okul öğrencilerinden Ayça İyisoy, Aleyna Yılmaz ve Ekin Gencerin öğretmenlerinin branş ve kişiliklerine göre yazdıkları manileri seslendirdiler. Okulda ilginç bir durum ise okulda üç kuşak boyunca çalışmış aynı sınıfta aynı sıralarda öğrenci iken seneler sonra tahtanın başına geçmiş olan öğrenci öğretmen zinciri oluşmuş. 11/D Ssınıfı öğrencilerinden Damla Korkmaz ve 12 D sınıfı öğrencisi Batuhan Nas Mağusa Limanı adlı eseri seslendirdiler. Okul öğretmenlerine özel hazırladıkları video sunumu gerçekleştirdiler program okul korusunun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla son bulurken öğretmenler odasında öğretmenler gününe özel hazırlanan pastayı okul öğrencilerinden Aleyna yılmaz pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü. Sonra üç öğrenci ve bir öğretmenle kesilen pastayı öğretmenlerine elleriyle ikram ettiler Okul Müdürü Necati koçak Öğretmenlere kalem dağıttı.

(DMA-AT)

