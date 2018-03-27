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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrencilerden Mehmetçik yararına kermes - ANKARA Haberi

Öğrencilerden Mehmetçik yararına kermes - ANKARA Haberi

- Kermesten görüntüler - Sezen Yılmaz'ın konuşması - DetayÖğrencilerden Mehmetçik yararına kermesANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçik yararına kermes düzenledi.
Okulun bahçesinde düzenlenen kermesi gezen öğrencilerin aileleri ile diğer okullardan idareci ve öğrenciler alışveriş yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar da kermesten alışveriş yaparak destek oldu.Okul temsilcisi 8/D sınıfı öğrencisi Sezen Yılmaz, "Öğrenci arkadaşlarımızla ailelerimizin desteği ve okul müdürümüzün önderliğinde okulumuz bahçesinde kermes düzenledik. Bu kermesten elde edeceğimiz gelirin tamamını Mehmetçiğimize bağışlayacağız. Mehmetçiğimize destek sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.
Okul Müdürü Ümit Demir de Mehmetçik yararına düzenlenen kermeste kendilerini yalnız bırakmayan, hayırseverlere ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

Alışveriş Kermes Okul Müdürü Öğrenciler Hayırseverler 

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