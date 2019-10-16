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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerden Mehmetçik’e marşlı Türk bayraklı destek

Öğrencilerden Mehmetçik’e marşlı Türk bayraklı destek

Çocuklar marş söylemesi

Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Bayrak açılması
-Pankartlar açılması
-AK Parti Esenler İlçe Başkanlığının videoyu paylaştığı görsel

( İSTANBUL )- O anlar havadan drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş eşliğinde dev Türk bayrakları açarak destek verdi. TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na bir destek de Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi.

Ardından ise marşın eşliğinde dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik’e destek verdi. Öte yandan öğrenciler ellerinde bulunan pankartlara “Zafere yemin ettik sen mağlup etme Allah’ım” yazarak Mehmetçik için dua etti. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrakları havadan muhteşem görüntüler oluşturdu.
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