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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Tokat'ta öğrencilerin Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı söylemeleri

Selamet Osmanpaşa Öğrenciler Teröristler 

-Öğrencilerin barkovizyonu izlemesi, dua etmeleri
-Bir gurup öğrencinin Türk Bayrağı önünde açıklaması

( TOKAT ) Öğrencilerden, Mehmetçiğe destek TOKAT

- Tokat’ta yurtta kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına yurt genelinden destekler gelmeye devam ediyor. Tokat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülsüm Ana kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, yurt binası önünde Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Barkovizyondan yurt binasına yansıtılan “Biz Türkiye’yiz” başlığında slayt görüntüleri izleyen öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Kahraman Mehmetçiğe destek için bir araya gelen öğrenciler dua etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Gamze Çınar, duygularını dile getirerek, “Milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için başlatılan Barış Pınarı Harekatında görevli kahraman askerimize manevi destek için bu akşam buradayız. Öğrenciler olarak Mehmetçiğin yanındayız” diye konuştu.
(Nİ-
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