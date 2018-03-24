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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden Mehmetçiğe 'ay yıldızlı' destek - KARABÜK

Öğrencilerden Mehmetçiğe 'ay yıldızlı' destek - KARABÜK

Öğrencilerden Mehmetçiğe "ay yıldızlı" destek - KARABÜK - Drone görüntüleri - Öğrencilerin Dua şiiri okumasıÖğrencilerden Mehmetçiğe "ay yıldızlı" destek - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısından dolayı ay - yıldızlı koreografi oluşturarak, Mehmetçiğe destek gösterisinde bulunduKARABÜK (AA) - Safranbolu Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısından dolayı ay - yıldızlı koreografi oluşturarak destek verdi.Okul bahçesinde toplanan 511 öğrenci, öğretmenlerinin komutlarıyla koreografiyi oluşturmaya başladı.
Öğrencilerin ay yıldızlı koreografiyi oluşturmasının ardından hep birlikte Dua şiirini okundu."Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartı açan öğrencilerin görüntüleri büyük beğeni topladı.Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere ve öğretmenlere duyarlılığından dolayı teşekkür etti.Zeytin Dalı Harekatı'ndaki zafer ve başarısı dolayısıyla Mehmetçiğe teşekkür ve minnetlerini ifade eden Gümüş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, bu kadar bilinçli olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenleri olarak onlarla gurur duyuyoruz. 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz." diye konuştu.

Öğretmenler Öğretmen Yıldızlı Öğrenciler Ay Yıldız 

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