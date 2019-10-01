Öğrencilerden Kuvayi Milliye’nin 100’üncü yılı için pul tasarımı İzle

-ÖĞRENİLERİN KUVA-Yİ MİLLİYE PUL ÇALIŞMALARI

-ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK BİLİM VE SANAT MERKEZİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ RABİYE KAHRAMAN’IN AÇIKLAMASI

-SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ ALTUNCAN HUBAN GÜLEN AÇIKLAMASI

-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ HAYRET BAŞARAN AÇIKLAMASI

-PROJEDE YER ALAN VE PUL ÇALIŞMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASI VE ÇALIŞMA DETAYLARI



( BALIKESİR -ÖZEL)- 100. yıl pulları Balıkesir’de tasarlanıyor BALIKESİR



- Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi “Bu Sonbahar 10’da Bilim Var” Bilim Şenliği kapsamında Kuvayi Milliye’nin 100’üncü yıldönümü için pul tasarım atölyesi kurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden 100 civarında öğrenci pul tasarımı yaparak, Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in ülke çapında duyulması için çaba harcadı.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler öğretmeni Rabiye Kahraman’ın danışmanlığında 8’inci sınıf öğrencisi Altuncan Huban Gülen’in hazırladığı atölyede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri pul tasarımı yaptı. Kuvayi Milliye’nin anlatıldığı çalışmalar sonunda seçilecek tasarımlar pul olarak basılarak okulun yazışmalarında kullanılacak.“Kuvayi Milliye’nin 100’üncü yılı için pul tasarlıyoruz”Pul Tasarım Atölyesi danışman öğretmeni Rabiye Kahraman, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "'Bu Sonbahar 10’da Bilim Var' bilim şenliğinde pul tasarım atölyesini yönetiyorum. Bu atölyemizde Kuvayi Milliye’nin 100’üncü yılı dolayısıyla bir pul tasarlıyoruz. 100 civarında öğrencimiz ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere pullarını tasarlayacaklar. Daha sonrasında bu öğrencilerimizin tasarladıkları pullar sergilenecek, içinden her gruptan bir pul seçilerek basılıp, Kuvayi Milliye’nin ve bilim şenliğimizin anısı olarak hatıralarımızda yer alacak” dedi.

“Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in ismini duyurmak istedim”Sekizinci sınıf öğrencisi Altuncan Huban Gülen ise Kuvayi Milliye hareketinin başladığı yer olan Balıkesir’in tüm Türkiye tarafından duyulması için çaba gösterdiğini ifade ederek, “8’inci sınıf öğrencisiyim. Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam ediyorum. İki yıldır Kuvayi Milliye hakkında çalışıyorum. Yaptığım araştırmalara göre Balıkesir’deki Kuvayi Milliye’nin çok önemli olduğunu ve Balıkesir’in Kuvayi Milliye şehri olduğunu gördüm ve bunu yaymak istedim. Fakat baktığımda Balıkesirlilerin Kuvayi Milliye algısının çok düşük olduğunu ve ortak bir algıda birleşmediklerini gördüm. Ben de bu algıyı belirli bir yerde birleştirmek için bazı çalışmalar yapmaya başladım. Amatör bir belgesel çektim ilk önce. Sonrasında atölyeler yaptım. Yaptığım çalışmada çocukların ve özellikle okul çağındakilerin Kuvayi Milliye algısını artırmak ve Kuvayi Milliye hakkında bilinç oluşmasını sağlamak istedim. Gördüm ki gerçekten eğlenerek ve öğrenerek pul tasarladılar ve pulların Kuvayi Milliye’yi öğrenmede katkısı oldu. Kuvayi Milliye konusunu seçmemin nedeni, çünkü Kuvayi Milliye’nin merkezi Balıkesir’in olduğunu öğrendiğimde çok gurur duydum ve bu gururu bütün Balıkesirlilerin yaşamasını istedim” diye konuştu.

Öğrenciler Kuvayi Milliye’den gurur duyuyorPul Tasarım Atölyesi'ne katılarak pul tasarımını yapan Kadriye-Kemal Gürel İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Ömrüm Kızılışık, “Kuvayi Milliye pulu ile ilgili Kuvayi Milliye’de anlatılan bayrak yapıyorum. Bu bayrak saygıyı, bağımsızlığımızı ifade ediyor” derken, aynı sınıf öğrencisi Kuzey Baysal da, “Kuvayi Milliye pulu ile ilgili yaptığım resimde savaşı ifade etmek istedim. Ağaçta yeniden doğan yaprakları anlatmak istedim. Kuvayi Milliye kurulduğu gibi ağacın yaprakları da yeniden oluşuyor. Kuvayi Milliye benim için gururu ifade ediyor. Ülkemizle, Balıkesir’imizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

