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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden işaret diliyle farkındalık videosu İzle

Öğrencilerden işaret diliyle farkındalık videosu İzle

Öğrencilerin işaret dili ile İstiklal marşımızı okuması

( İZMİR ) -Öğrencilerden işaret diliyle farkındalık videosu İZMİR

İşaret Dili İstiklal Marşı Farkındalık Engelli Vatandaş Engelli Aday 


- İzmir'de farklı üniversitelerde okuyan diş hekimliği öğrencileri hekimlik mesleğinde işaret dili eğitimi alabilmek ve engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili ile Gündoğdu Meydanında İstiklal Marşı okudu. 2 farklı üniversiteden 11 öğrencinin görev aldığı video kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle İzmir'de farklı bir etkinlik düzenlendi.
İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci kolu, Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği bölümü öğrencileri Gündoğdu Meydanında İstiklal Marşını eğitim almadan işaret diliyle okudu. İşitme engelli vatandaşlarla hastalıkları konusunda yeterli bilgiyi alamadıkları sorunundan yola çıkarak video hazırladıklarını belirten Aybike Köse, amaçlarının işaret dili eğitiminin tüm üniversitelerde diş hekimliği bölümlerine verilmesinin sağlanması olduğunu belirtti.
Köse, "Özellikle bir hekim olarak işaret dili bilmenin önemine dikkat çeken bu videoda 10 diş hekimliği öğrencisi görev almış ve yine bir diş hekimliği öğrencisi tarafından kayda alınmıştır. Aramızda hiçbir farkın bulunmadığı yüz binlerce engelli bireye hayatı daha da kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapmalıyız. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" diyerek sözlerini noktaladı. (SY-CA-
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