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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Öğrencilerden deniz canlıları müzesine büyük ilgi

- Öğrencilerden deniz canlıları müzesine büyük ilgi

Deniz müzesinden detay

Hatıra Fotoğrafı Balık Ekmek Öğrenciler Deniz Canlıları Hayvan 

-öğrencilerden detay
-röportaj
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencilerden büyük ilgi gördü. Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan müzeyi gezen ilkokul öğrencileri yüzlerce çeşit balığın mumyalanmış halini görme imkanı buldu. Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğretmenleri tarafından müzeye getirilen öğrenciler çok sayıda balık çeşidini tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerin keyif dolu dakikalar geçirdiği müze bu sabah da Esenyurt Şehitler İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği müze hem çocukları balıkla tanıştırdı hem de müzede bulunan kümes hayvanlarını ziyaret şansı tanıdı. Balık ve müze hakkında bilgiler veren Kenan Balcı, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze gezisi sırasında kümes hayvanlarının ilk öğünlerini de veren öğrenciler daha sonra balık ekmek yiyerek geziyi tamamladı. Öğrencilerin ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Balıkçı Kenan Balcı, ”Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencilerimize ev sahipliği yaptı. Bugün yaklaşık 180 öğrencimiz gezme imkanı buldu. Müzemizdeki mumlayanmış balıkları görme ve tanıma imkanı buldular. Balıklarımızın ne kadar değerli olduğunu onlara anlattık. Onların burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bütün öğrenci kardeşlerimizi bekliyorum” diye konuştu.
Müzeye özellikle çevrede bulunan okullar yoğun ilgi gösteriyor. ECI- ÖY-
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