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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek - ISPARTA

Öğrencilerden Barış Pınarı harekatı koreografili destek - ISPARTA

- Barış Pınarı Harekatı - Öğrencilerin “Önce Vatan” koreografisinden görüntüISPARTA - Isparta ’da, Tevfik Akkan Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na “Önce Vatan” koreografisi yaparak destek verdi.

Sparta Öğrenciler 

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