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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerden Ayyıldızlı Afrin mesajı

Öğrencilerden Ayyıldızlı Afrin mesajı

konuşmalar

Yıldızlı Öğrenciler Ay Yıldız Kışla 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Kurbanbaba Sosyal Tesisi öğrencileri, Ayyıldız ve Afrin koreografisi ile Zeytin Dalı Harekatına destek verdi. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Kurbanbaba Sosyal Tesisi öğrencileri, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonuna destek vermek amacıyla ay yıldız ve Afrin koreografisi oluşturdu. Tesislerin önünde yapılan koreografi'de, öğrencilerin bedenleri ile oluşturdukları ay yıldız şeklinin önünde Afrin yazdı. Koreografilerinin ardından İstiklal Marşını okuyan öğrenciler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” “Başkan Bizi Afrin’e” götür sloganları attı. Vatandaşlar tarafından da oldukça yoğun ilgi gören koreografi alkışlar ile son buldu. "Mehmetçiğimizin yanındayız" Koreografiyi düzenleyen Kurbanbaba Sosyal Tesisi öğrencileri Afrin Operasyonuna destek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Cephede savaşan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Mehmetçiklerimiz hiçbir zaman yalnız değiller. Bizler mektuplarımızla ve dualarımızla her zaman onların yanındayız” diye konuştular.
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