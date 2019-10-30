Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerden ay yıldızlı 29 Ekim koreografisi - BURSA Video

Öğrencilerden ay yıldızlı 29 Ekim koreografisi - BURSA Video

- Koreografi için öğrencilerin sıraya geçmesi - Drone görüntüsü Bursa 'da öğrencilerden ay yıldızlı 29 Ekim koreografisi - İznik ilçesindeki Selçuk İlkokulu öğrencilerinin kırmızı giysilerle okul bahçesinde Türk bayrağı şeklinde yaptığı koreografi drone ile görüntülendiBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı giysilerle Türk bayrağı şeklinde koreografi hazırladı.Okuldaki 20 idareci ve öğretmen ile 367 öğrenci, Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı temalı gösteriyle kutladı.Öğretmen ve öğrenciler, kırmızı giysilerle okulun bahçesinde ay yıldız ve bayrağın çerçevesi şeklinde sıralandı. Öğrencilerin hazırlıkları ve koreografinin oluşumu drone ile görüntülendi.Selçuk İlkokulu Müdürü Metin Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, idareci ve öğretmenler olarak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.
Ortaya güzel bir çalışma çıktığını vurgulayan Çatak, "Bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliğe gönülden destek verdi. Herkesin gönlünü doyuran bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Yıldızlı Öğrenciler Okul Bahçesi Ay Yıldız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı