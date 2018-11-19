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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerden askerler için muhteşem buluş...Öğrenciler giyilebilir teknoloji ile bomba imha aracı üretti İzle

Öğrencilerden askerler için muhteşem buluş...Öğrenciler giyilebilir teknoloji ile bomba imha aracı üretti İzle

TTA-2 ismini verdikleri araçtan görüntüler

Şehit Teknoloji Dell Kamera Modeller 

-Aracın üzerindeki kameradan görüntüler
-Araca komut verilmesi ve aracın hareket etmesi
-Talha Talip Açıkgöz ile röportaj
-Alperen Kahraman ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri‘de 2 öğrenci, giyilebilir teknoloji ile koldan gelen kas verileri ile çalışan bomba imhada kullanmak için araç tasarladı. Niğde Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan Talha Talip Açıkgöz ve Alperen Kahraman, şehit haberlerinden etkilenerek askerler için ‘TTA-2’ ismini verdikleri araç tasarladı. Giyilebilir teknoloji sayesinde koldan gelen kas verileri ile çalışan aracın üzerindeki kamera sayesinde bomba imha edilebilecek. Projeleri hakkında bilgiler veren Talha Talip Açıkgöz, “Burada TTA-2 projesi ile askerlerimizin şehit olmasını önleyerek, bunun yerine giyilebilir teknolojilerle bir araç yaptık. Bomba imha uzmanları, şüpheli bir pakete müdahale ettikleri için kendilerini tehlikeye atıyorlar. Bir mayın araması yapılacağı zaman askerler kendileri mayın araması yapıyor ve bu sebepten dolayı şehit olabiliyorlar. Askerlerimizin şehit olmasını engellemek için böyle bir araç geliştirdik. Bu araç sayesinde askerlerimizin şehit olmasını önlemeyi amaçlıyoruz ve bunu yaparken de yeni teknolojileri kullanmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Alperen Kahraman ise, “Projemizde giyilebilir teknoloji kullandık. Joystick gibi modellerin yerine giyilebilir teknoloji ile daha rahat ve kullanışlı yeni bir teknoloji kullandık. Kolumuzdan gelen kas verilerini kontrol kartına atıyoruz. Sonrasında cihaz bu kas verilerine göre hangi hareketi yaptığımızı anlıyor ve çıkış veriyoruz. Bu pinleri de mc blocka bağlayarak, motor sürüşünü gerçekleştiriyoruz” dedi.

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