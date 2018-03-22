Öğrencilerden asker ağabeylerine mektup

-Sınıftan detay

-Öğrenci Faysal Ekenek röportaj

-Öğrenci İncinur Uğurlu röportaj

-Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu adına konuşan Sefa Peksoy röportaj

-Haydar Mursaloğlu İlkokulu Müdürü İbrahim Bolatan röportaj



( HATAY -ÖZEL)- Haydar Mursaloğlu İlkokulu'nda 832 öğrenci terör örgütüne yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda üstün başarılar sergileyen Mehmetçiğe mektup yazdı HATAY



- Haydar Mursaloğlu İlkokulu'nda eğitim gören 832 öğrenci terör örgütüne yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda üstün başarılar sergileyen Mehmetçiğe destek için mektup yazdılar. Haydar Mursaloğlu İlkokulu ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Afrin'de görev yapan askerlere öğrenciler tarafından mektuplar yazıldı, resimler çizildi. Haydar Mursaloğlu İlkokulunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler askerler için düşündüklerini kağıda aktararak duygularını belirttiler. Öğrencilerden Faysal Ekenek, "Askerlere mektup yazdık. Onlar için mutlu bir gün oldu 18 Mart'ta. 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Afrin zaferini yaşadık" Öğrenci İncinur Uğurlu ise askerlere mektup yazmanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu adına konuşan Sefa Peksoy, Afrin'de kahramanca çarpışan askerlere moral olması için bu tür bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Biz Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu olarak Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimize moral motivasyon olması için küçük çocuklarla gerek sınıfta resim olun, yazı olsun, şiir olsun videolarla kahramanca çarpışan askerlere koral olsun diye böyle şeyler yaptık. Bu yazılan mektuplar, çizilen resimleri dosyalayarak Afrin'deki askerlere en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Haydar Mursaloğlu İlkokulu Müdürü İbrahim Bolatan, Haydar Mursaloğlu İlkokulu ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile birlikte 832 öğrenciyle resim ve moral mektubu çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yapılan operasyona öğrenciler nezdinde saf ve temiz duygularla moral verebilmek adına bu tür çalışmayı yaptıklarını kaydeden Bolatan, "İstikamet Kızılelma şuuruyla topraklarımızı tehdit eden terör unsurlarına ve Suriye'deki mazlumlara zarar veren onlara zarar veren bu terör örgütüne kahraman askerlerimizin ve polis özel harekatımızın yapmış olduğu operasyonu öğrencilerimiz nezdinde saf ve temiz duygularıyla onlara moral verebilmek, bu Afrin operasyonundaki başarılarından dolayı onların hem morallerini yükseltmek hemde tebrik edebilmek için okulumuz Haydar Mursaloğlu İlkokulu ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile beraber 832 öğrencimizle birlikte resim ve moral mektubu çalışmamızı gerçekleştirdik. Hem Mustafa Kemal Üniversitesi Kızılay Topluluğuna hemde öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime bu güzel çalışmada katkı sağladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Kahraman Mehmetçiklerimizi buradan kutluyoruz, dualarımız onlarla" dedi.

Öğrenciler yazdıkları mektupları, asker ağabeylerine gönderilmesi için MKÜ Kızılay Topluluğu üyelerine teslim ettiler.

