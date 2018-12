Öğrencilerden 'anneler günü' sosyal deneyi

-VATANDAŞLARIN DURDURULUP DENEY HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ ÖĞRENCİLERİN SÖYLEDİKLERİNİ UYGULAYARAK TELEFONLA YAKINLARINI ARAMALARI

-FARKLI ÖĞRENCİ GRUPLARININ SELAMLAŞMA KONUSUNDA YAPTIKLARI SOSYAL DENEY VE ÖĞRENCİLERLE KONU HAKKINDA RÖPORTAJLAR



( KÜTAHYA )- Öğrenciler, yılda bir kez kutlanan anneler gününün her gün kutlanması gerektiğini vurgularken, selamlaşmanın da önemine vurgu yapıcı deney gerçekleştirdi KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal deney ilgi gördü. Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçe merkezinde yapmış oldukları sosyal deney ile farkındalık oluşturdu. Öğrenciler yılda bir kez kutlanan anneler gününün her gün kutlanması gerektiğini vurgularken, selamlaşmanın da önemine vurgu yapıcı deney gerçekleştirdi. "Sadece yılda bir kez değil, her gün anneleri ve yakınlarımızı arayarak hal hatır sormalıyız" diyen öğrenciler ayrıca selamlaşmanın da önemine dikkat çeken sosyal deney gerçekleştiriyorlar. Okul öğrencilerinden Fatma Zehra Yılmaz, "Anneler gününün yalnızca bir güne sıkıştırılmaması gerektiğinin deneyini yaptık. Yaptığımız sosyal deney ile sokakta görüştüğümüz kişilere kendi telefonlarından veya bizlerin telefonları ile annelerini veya en sevdikleri yakınlarını aramalarını isteyerek onları sevdiklerini söylemelerini istiyoruz. Daha sonra da kendilerine bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür amaçlı çiçek takdim ediyoruz. Kamera çekimi yaparak da deneyi tamamlıyoruz" Efza İrem Kırçay ise, "Okulumuzun yapmış olduğu, Peygamber Efendimizin hadisini yaşatmak için ve aramızda selamı yaymak, birbirlerine selamı eksik etmemeleri için yapmış olduğumuz deney idi" diyerek yapmış oldukları deneyin önemini belirtti.