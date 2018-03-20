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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrencilerden anlamlı ‘Afrin’ mesajı

Öğrencilerden anlamlı ‘Afrin’ mesajı

Hazırlanan koreografi

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Gesi Öğrenciler Teröristler 


- Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na hazırlamış oldukları koreografi ile destek verdiler. TSK tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 58.gününde Afrin’in teröristlerden temizlenmesinin ardından Nevşehir Demet Sezen kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları koreografi ile Mehmetçiğe destek verdi. Okul bahçesinde yaklaşık 110 öğrencinin katıldığı koreografide TSK’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ismini verdiği operasyonun simgesi de öğrenciler tarafından hazırlanan lastiklerle de oluşturuldu.
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