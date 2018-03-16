Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden Afrin'e 'Türk bayraklı' destek - KAYSERİ

Öğrencilerden Afrin'e 'Türk bayraklı' destek - KAYSERİ

Öğrencilerden Afrin'e "Türk bayraklı" destek - KAYSERİ - Öğrencilerden Afrin'e "Türk bayraklı" destek - Cumhuriyet Meydanı'nda lise öğrencilerinin Türk bayraklı koreografisi - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile röportajÖğrencilerden Afrin'e "Türk bayraklı" destek - Kayseri 'de bin öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayrağı koreografisi yaptıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de lise öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturdukları "Türk bayrağı" koreografisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bin öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bedenleriyle Türk bayrağı koreografisi yaptı.Şehitler için saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlara eşlik etti.Koreografiyi Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.Vali Kamçı, gösterinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek "Onlar yarınımızı emanet edeceğimiz, istikbalimizin teminatı gençlerimiz. Onlar Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz ruhuyla Zeytin Dalı ruhuyla hareket edebiliyorlar." diye konuştu.

Saygı Duruşu Akkale Lise Öğrenci Öğrenciler Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı