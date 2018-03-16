Öğrencilerden 7 dilde Çanakkale Türküsü mest etti

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( İSTANBUL -HD) İSTANBUL



- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anısına 2016 yılında Orta Öğretim Öğrencilerinden oluşturulan ve 16 dilde halk ezgileri seslendirilen Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" Korosu, Çanakkale türküsünü seslendirdi. 7 dilde seslendirilen türkü gönülleri mest ederek,dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anısına, 2016 yılında Orta Öğretim Öğrencilerinden oluşturulan ve 16 dilde halk ezgileri seslendirilen Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" korosu, Çanakkale türküsünü 7 dilde seslendirdi. Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek'in isteği üzerine,Türkçe, Arnavutça, Arapça,Kürtçe,Lazca, Çerkezce, Mekedonca olarak seslendirilen Çanakkale türküsü gönülleri mest ederek, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

