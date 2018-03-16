Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden 7 dilde Çanakkale Türküsü mest etti

Öğrencilerden 7 dilde Çanakkale Türküsü mest etti

Çanakkale görseli

Akkale 

-Genel detay

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anısına 2016 yılında Orta Öğretim Öğrencilerinden oluşturulan ve 16 dilde halk ezgileri seslendirilen Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" Korosu, Çanakkale türküsünü seslendirdi. 7 dilde seslendirilen türkü gönülleri mest ederek,dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anısına, 2016 yılında Orta Öğretim Öğrencilerinden oluşturulan ve 16 dilde halk ezgileri seslendirilen Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" korosu, Çanakkale türküsünü 7 dilde seslendirdi. Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek'in isteği üzerine,Türkçe, Arnavutça, Arapça,Kürtçe,Lazca, Çerkezce, Mekedonca olarak seslendirilen Çanakkale türküsü gönülleri mest ederek, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.
İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı