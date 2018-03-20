Öğrencilerden "57'nci Alay Yürüyüşü" - İZMİR - Öğrencilerin yürüyüşünden görüntü - Çorba ikramından görüntü - Okul Müdürü Fatik Kaya'nın konuşması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - İzmir 'de yaklaşık 750 öğrenci, 57'nci Alay yürüyüşünü canlandırdıİZMİR (AA) - İzmir 'de bir ortaokulda eğitim gören 750 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yaptı.Çiğli ilçesindeki Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, şafak vakti Egekent Mahallesi'nde meşaleler eşliğinde Türk bayrağı açarak yürüyüşe geçti.Yürüyüşün ardından Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden oluşan sinevizyon gösterisini izleyen öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.Gazetecilere açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Kaya, etkinlikte klasik törenlerin dışına çıkarak öğrencilere o anları bir nebze de olsa yaşatmak istediklerini aktardı.Kaya, "Toplanma amacımız gidip de dönmemeyi düşünen kahramanlarımızı yad etmek. Çocuklarımızla birlikte oturduk düşündük ve gerçek duyguyu hissetmeleri için empati kurmalarını istedik." dedi. Tarihin en büyük destanını yazan milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu belirten Kaya, yaşanan kahramanlığı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını, Türkiye'ye her zaman sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.Etkinlik, katılımcılara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin cephede içtikleri kırık buğday çorbası ikramıyla sona erdi.