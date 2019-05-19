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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Öğrencilerden 19 Mayıs klibi - UŞAK Haberi

Öğrencilerden 19 Mayıs klibi - UŞAK Haberi

- 19 Mayıs klibi Öğrencilerden 19 Mayıs klibiUŞAK (AA) - Uşak 'ta ilkokul öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında klip hazırladı.Turhan Akçay İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile koreografi hazırladı.Havadan görüntüler ve şiirler eşliğinde öğrencilerin hazırladığı koreografi daha sonra 1 dakikalık klip haline getirilerek okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Vatandaşlardan beğeni toplayan klipte ilgili konuşan sınıf öğretmeni Burak Yavaş, "Bu kareografiyi yapmak için 15 gün hazırlandık. Çekimler 2 gün sürdü, başarılı bir video oldu. Öğrencilerimi kutluyorum, bu vesile ile milli mücadelenin 100. yılını kutluyorum." dedi.

Sosyal Medya Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler Okul Bahçesi 

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