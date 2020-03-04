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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenciler yurdun ışıklarıyla TSK yazdılar

Öğrenciler yurdun ışıklarıyla TSK yazdılar

Öğrencilerin oda ışıklarıyla yazdıkları TSK yazısı videosu

( OSMANİYE )- KYK yurdu öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek OSMANİYE

Sosyal Medya Şehit İdlib Öğrenciler 


- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda oda ışıklarıyla TSK yazarak Mehmetçiğe destek verdi. Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri İdlib’de şehit olan askerler anısına ve Türk Silahlı Kuvvetlerin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için kaldıkları yurdun oda ışıklarıyla TSK yazdılar. Kaldıkları yurdun oda ışıklarını açıp kapatarak TSK yazan öğrenciler o anları ise videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Öğrencilerin yaptığı bu davranış ise büyük beğeni topladı.
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