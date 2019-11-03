-Ellerindeki Yazılı Pankartlar.

-Öğrenci Birliği Sözcüsü Müslüm Tapanlı'nın basın açıklaması.

-Protesto gösterisinden Detaylar



( BURDUR ) Öğrenciler "Yetersiz Bakiye Burdur" topluluğu kurup ulaşım ücretlerini protesto etti- 2.25 olan ücretin 1.95 kuruşa indirilmesini yeterli bulmadılar, pankart açtılar BURDUR



- Burdur'da toplu taşıma ücretinin 1.75 TL'ye indirilmesini talep eden üniversite öğrencileri "Yetersiz Bakiye Burdur" topluluğunu oluşturarak belediyeye yeni indirim için çağrıda bulundu. Burdur'da toplu taşıma ücretlerinin çevre illere göre çok pahalı olduğu gerekçesi ile “Yetersiz Bakiye Burdur“ isimli topluluğu oluşturan üniversiteli öğrenciler Cumhuriyet Meydanında toplandı. Ücretin düşürülmesini talep eden öğrenciler, ellerindeki pankartlar ile yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istedi. Burdur Belediyesi ile Toplu Taşıma Kooperatif yetkilileri geçtiğimiz günlerde 2.25 olan ücreti 1.95 kuruşa indirdiğini duyurdu. Yapılan indirimi yetersiz bulan üniversiteli öğrenciler Birliği Sözcüsü Müslüm Tapanlı, "MAKÜ toplulukların temsilcileri olarak toplu taşıma kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldik. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda kooperatif yöneticileri belediyenin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğinde yüzde 50’ye kadar indirim yapılabileceğini bizlere bildirdiler. Hak olan, diğer illerin uyguladığı indirimli taşımanın Burdur’da da uygulanmasıdır. Arayışımız bundan öte bir hareket değildir. #yetersizbakiyeburdur bir öğrenci hareketidir. İçerisinde hiçbir siyasi hesap ya da amaç yoktur. Tek isteğimiz toplu taşımada indirime gidilmesidir" ifadelerinde bulundu. "1,75 TL'ye çekilmesini istiyoruz" "İndirim bizim, siyaset sizin olsun" diyen Tapanlı, "En büyük talebimiz, Burdur toplu taşıma (Kent Kart) ücretinin, çevre illerdeki toplu taşıma ücreti olan 1,75 TL’ye çekilmesini istiyoruz. Bunun dışında hiçbir ücretlendirmeyi kabul etmeyeceğimizi ve otobüslerin fiyat düzenlemelerinin yanı sıra otobüslerdeki sıkışıklık, konfor ve temizlik konularındaki gerekli hassasiyet konusunda da eylemlilik sürecine kesintisiz devam edeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz" mesajını verdi. (AK-JA



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