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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler üşümesin diye bere yaptırdılar - SİVAS Haberi

Öğrenciler üşümesin diye bere yaptırdılar - SİVAS Haberi

- Bere dağıtımı - Detaylar - Öğrencilerin bahçede kar topu oynamaları - Şeyh Edebali Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan röportajÖğrenciler üşümesin diye bere yaptırdılarSİVAS (AA) - Sivas ’ın Şarkışla ilçesinde bir okulun idarecileri öğrenciler üşümesin diye bere yaptırdı.Şeyh Edebali Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, hayırseverlerin yardımlarıyla okullarında okuyan 300 öğrenciye bere yaptırıp dağıttı.
Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kış şartlarının çetin geçtiğini söyledi.

Öğrenciler üşümesin diye hayırsever vatandaşlarla irtibata geçtiklerini anlatan Aydoğan, "Okulumuzun logosunun da olduğu bir bere yaptıralım, kışın daha rahat gelip gitsinler, çocuklarımıza bir faydamız olsun istedik. Onun için de öğrencilerimize bere yaptırdık dağıttık." dedi.
Bereleri aldıktan sonra okul bahçesine çıkan öğrenciler doyasıya kartopu oynadı.

Muhabir Kar Topu Öğrenciler Hayırseverler Okul Bahçesi 

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