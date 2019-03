Öğrenciler tüfekle vurulan sokak köpeğine sahip çıktı İzle

--Yaralı köpeği arabaya yüklerken detay

( AFYON KARAHİSAR)- Günlerce acı içinde kıvranan hayvanı bulan öğrenciler hayvanı veterinere götürerek tedavi altına alınması sağlandı- Veteriner önce ayağında kırık olduğunu ya da araba çarptığını sandı, çekilen röntgende tüfekle ateş edildiği ortaya çıktı - Öğrenciler insanlık dersi verdi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da öğrencilerin yoğun yaşadığı bölge olan Erenler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulan köpeğe öğrenciler sahip çıktı. Sokak ortasında can çekişen köpeği fark eden bir grup öğrenci, yardım istedikleri kişinin aracıyla köpeği özel bir klinikte tedavi ettirip hayata dönmesini sağladı. Afyonkarahisar Erenler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayağından vurulan köpeğin, 2 gün boyunca acı içinde kıvrandı. Köpeğin bir park içerisinde can çekiştiğini fark eden öğrenciler, ona yardım etmek istedi. Köpeğe bir süre bulunduğu yerde ilk yardım müdahalesi yapan öğrenciler, daha sonra kalp atışlarının yüksek olduğu ve ölebileceği düşüncesiyle köpeği kliniğe götürmek istedi. Bunun için çevrede bulunan vatandaşlardan yardım isteyen öğrenciler, yardımsever bir vatandaşın aracına köpeği taşıdı. Köpek daha sonra tedavi edilmek üzere özel bir hayvan kliğine götürüldü. Klinikte tedavi edilen köpeğin röntgeni çekildi. Ayaklarında saçma parçası tespit edilen köpeğin tüfekle vurulduğu belirlendi. İç kanamasının da olduğu belirlenen köpeğin hayati tehlikesi devam ediyor. “TEDAVİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN MADDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR” Köpeğin kliniğe getirilmesinde yardımcı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm Öğrencisi Miraç Karaosmanoğlu, köpeğin sağlık durumunun ciddi olduğunu fark ettiklerini söyledi.



Bunun üzerine hemen köpeği özel bir kliniğe götürmek için yardım aramaya başladıklarını kaydeden Karaosmanoğlu; “Biz elimizden geldiğince Afyonkarahisar’da Erenler Bölgesinde bütün sokak hayvanlarına bakıyoruz. Sakat olsun, sağlıklı olsun, beslenmesi olsun elimizden geldikçe bakıyoruz. Ben evdeydim arkadaşlarım parkta köpeği yatar halde bulmuşlar. Artık kalkmaya bile mecali yoktu. Onlar biraz paniktir. Beni aradılar. Onların da yapacağı pek bir şey yoktu. Ben hemen bu halde evden çıktım. Gittiğimde çok kötüydü kucakladım ama bir şey hissetmiyor. Biz bir yere götürüp kapatacaktık. Sonra baktık olacak gibi değil kliniğe götürelim diye düşündük. Sağ olsun orada bir arkadaş yardımcı oldu. Arabaya hemen attık. Veteriner hekime getirdik. Şimdi bekliyoruz inşallah yaşar. Biz burada öğrenciyiz. Elimizden geldiği kadar aramızda parayı toplayıp halletmeye çalışacağız ama maddi durumu iyi olanlardan destek bekliyoruz. Şuanda tedavisi gerçekleşti ama devam etmesi için maddi desteğe ihtiyacımız var” dedi.

“HAYVANLARA YARDIMCI OLUN” Köpeğin parkta can çekiştiğini fark edip hemen yardım istediğini ifade eden Arzu Uysal ise, arabası olan bir arkadaşlarıyla köpeği kliniğe götürdüklerini söyledi.



Uysal şöyle devam etti; “Afyonkarahisar’a misafirliğe gelmiştim. Dolaşırken parkta buldum. Kendi köpeğimi gezdiriyordum zaten. Başımıza toplandı herkes. Arabası olan birkaç arkadaş bize yardımcı oldu. Onlar sağ olsun yardımcı oldu buraya getirdik. Şuanda hekimler tedavi ediyor. Lütfen hayvanlara karşı duyarlı olun. Çarpıyorsunuz, bırakıp gitmeyin. Yani sokakta o kadar aç hayvan var. Yardım edin. Çok fazla bir şey değil. Artık yemek olur, mama olur çok pahalı da bir şey değil. Sadece bu kadar. Lütfen yardımcı olun hayvanlara.” “TÜFEKLE VURULDUĞUNU FARK ETTİK” Tedavi sürecini başlatan Veteriner Hekim İhsan Tezgiden, köpeğin iç kanamasının olduğunu söyledi.



Veteriner Tezgiden şöyle devam etti; “Arkadaşlar köpeği getirmişler. Köpeğin ilk önce ayağında kırık olduğunu ya da bir araba çarpması sonucu travma yaşadığını zannediyorduk, ama yapılan röntgen görüntüde tüfekle ateş edilip onun sonucunda yaralandığı ve çok ciddi bir iç kanamasının olduğunu tespit ettik. Ayağında bol miktarda saçma var. Aşağı yukarı 2-3 gün önce olmuş. Tabi bunun doğrultusunda çok ciddi bir enfeksiyon var buna bağlı olarak. Çok ciddi bir kan kaybı var. Durum şuan için bu. Tedavisi biraz zaman alacak. Çünkü 2 günlük bir vaka. Ayakta ödem oluşmuş. Aynı zamanda ciddi hematon (Kan damarı yırtılması) oluşmuş. Bunların iyileşmesi tabi ki biraz zaman alacak ama tabi ki kritik bir süreç de var.”