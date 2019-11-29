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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler trafik magandalarına “artık yeter” dedi İzle

Öğrenciler trafik magandalarına “artık yeter” dedi İzle

Projeye destek isteyen öğrenci

Trafik Kuralları Kamera Farkındalık Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Polis üniforması giyinen çocuklar
-Etkinlik
-Çocukların düdük çalması
-Sürücüleri uyarması
-Topluca fotoğraf çektirmeleri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Trafikte makas atarak kazaya sebebiyet veren sürücülere öğrenciler farkındalık oluşturdu İSTANBUL

- Trafikte kural hataları sonucu meydana gelen kazalar ve bu kazaların vermiş olduğu zararlara dikkat çekmek amacıyla Şişli’de toplanan öğrenciler, trafik polisleriyle beraber farkındalık oluşturdu. Sürücülere düdük çalan polis üniformalı çocuklar onları “makas” atmamaları konusunda uyardı. TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli mevkisinde geçtiğimiz Haziran ayında otomobil sürücüsünün trafikte “makas” atması sonucu yaşanan ve 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaza sonrası Şişli Selahaddin Eyyubi Ortaokulu bünyesinde “Asla Vazgeçemeyenler” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında trafikte kural hataları sonucu meydana gelen kazalar ve bu kazaların vermiş olduğu zararlara dikkat çekmek amacıyla “trafikte makas” konulu sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.
Öğrenciler düdük çalıp sürücüleri uyardı Mecidiyeköy Meydanı’nda toplanan öğrenciler temsili polis üniforması giyerek trafik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde sürücülere düdük çalan çocuklar onları trafik kurallarına dikkat etmesi konusunda uyardı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğrenciler polis memurlarıyla fotoğraf çektirdi. Okulun öğrencilerden Mehmet Karagöz, kamera karşısına geçerek projeye destek istedi.
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