Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor - OSMANİYE Haberi

Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor - OSMANİYE Haberi

- Atölyede çalışan öğrenciler - İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın atölyeyi ziyareti - Aydın Albak ile röportaj - Öğrencilerle röportaj - Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü ile röportajÖğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tatilde okul atölyesinde çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, atölyede çalışan metal teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğrencilerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları inceledi.Öğrencilerin atölyede ürettikleri sayesinde harçlığını çıkardığını, aile bütçesine de katkıda bulunduğunu ifade eden Albak, "Öğrencilerimiz çalışarak hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar. Şu anda buradaki her bir öğrencimiz aylık, 700 - 900 lira arasında aylık aile bütçesine katkı sağlıyor. Kendi okullarında üreterek hem harçlığını çıkartıyor, aynı zamanda gerçek iş ortamında mesleğini kaliteli bir şekilde öğreniyor." diye konuştu.
Albak, teorik eğitimin yanında uygulama imkanıyla da öğrencilerin mesleğin inceliklerini öğrendiğini kaydetti.
Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü de, atölyede şu anda Sağlık ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin ranza ve yemek masasını yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Günde 8 saat çalıştıklarını dile getiren Yünlü, öğrencilerin atölyede hem mesleği öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.
Öğrenci Servet Işık da meslek öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Teknoloji Mobilya Kullar Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı