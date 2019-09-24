Öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar okullara teslim edildi

-Konuşmalar

-Ahşap oyuncakların teslim edilmesi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve dekorasyon bölümünde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar, okullara düzenlenen törenle teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncaklarının tasarımı ve üretimi ile ilgili pilot il olarak seçtiği Kastamonu’da öğrenciler tarafından üretilen oyuncaklar okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Ahşap Oyuncak Projesi kapsamında Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni pilot il olarak tercih etti. Mayıs ayında hayata geçirilen Ahşap Oyuncak Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 270 bin TL’lik ödenekle makine ve ekipmanlar alındı. Personel eğitimlerinin da tamamlanmasıyla birlikte 18 oyuncak modeli tasarlandı. Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve evde birebir eğitimde kullanma özelliği olan, çocukların psikomotor, Bilişsel ve Sosyal Duygusal Gelişimini destekleyen oyuncaklar, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere dağıtılarak çocukların denge, konsantrasyon, görsel algı, dikkat, tanıma ve algılama, yaratıcılık gibi birçok becerilerini desteklemesinde kullanılacak. Bu kapsamda koli içeriği 8 farklı materyalden oluşmak üzere il genelinde 16 ilçede 50 okula toplam 50 adet oyuncak kolisi dağıtımı yapıldı. “Meslek liselerini üretimle buluşturmamız lazım” Dağıtım törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, “Tasarım, tasarladıklarını karşı tarafa kabul ettirmek ve onu üretecek atölye donanımını oluşturmak ve üretim alanına geçilmesidir. Öğretmenlerimizin yaz tatilinde gösterdiği bu fedakarlık takdire şayandır. Ülkemizin üretiminin kalkınmasını sağlayacak olan ve üretim ordusunu yetiştiren bir mekandır. Buraları eskiden olduğu gibi önemli kılıp, önemli noktalara taşımalıyız. Bu projede gidilmesi gereken nokta, tasarım çalışmalarına ağırlık verilmesidir. Ben inanıyorum bizim Meslek Lisemiz, özel sektöre tasarım konusunda yol gösterecek, danışmanlık hizmeti verebilecek hatta tasarım ihtiyaçlarını giderebilecek noktada olabilecektir. Ahşap oyuncak konusundaki gibi aynı gayret gösterilsin. Bu yıl açılan okullarımızda da ahşapla ilgili giderlerimizi, okulumuzdan gidermeye çalıştık. Üretim anlamında katkı olacağını düşündük. İnanıyorum hem ahşap oyuncak konusunda hem de diğer ahşap ürünler konusunda okulumuz örnekler koyacaktır. Kastamonu ahşap konusunda Türkiye’nin başkenti konumundadır. Bu anlamda oldukça şanslı bir ildeyiz. Okulumuzda bu şanslı ilde bulunmanın avantajını kullanacaktır” dedi.

“Taşmektep’te 901 bin TL ciroya ulaşmış bulunuyoruz” Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve benimde mezunu olmakla gurur duyduğum Taşmektebimizi ahşapta üretim üssü bir okul haine getireceğiz, zira Bakanımızın ilimizi ziyaretlerinde dile getirdiği "Kastamonu'yu mesleki eğitimin merkez üssü haline getireceğiz. Hedefine ulaşmak istiyoruz. Okulumuz bugün öğrenci masası, öğrenci sırası ve ahşap oyuncak üretimi işinde, alan öğretmenleri, öğrencileri diğer teknik personelle büyük bir gayretle üretim yapıyorlar, bizler bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl okulumuzun 235 bin TL cirosu varken bu yıl bugün itibariyle 901 bin TL ciroya ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonu hedefimiz ise 1 milyon 500 bin TL’yi geçmek hem ciromuzu artıracağız hem de öğrencilerimizin nitelikli eğitim almasına katkı sağlamak için yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturacağız. Bugünkü programımızda ilimiz genelinde dezavantajlı konumdaki 50 okulumuza eğitim materyali desteği sağlayacağız. Önümüzdeki yıl tüm okullarımızla birlikte özel eğitime gereksinimi olan çocuklarımız için de burada materyal üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemizdeki diğer okulların materyal ihtiyacını karşılayacak üretim gerçekleştirmek de vizyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır. Bugün mesleki eğitimle ilgili hedeflerimizi öğrenci masası, öğrenci sırası Ahşap oyuncak üretimi ve dağıtımı ile hayata geçirmeye başlamış bulunmaktayız. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen bakanımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il protokolümüze, sektör temsilcilerimize, proje ekibine, okulumuza, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ahşap oyuncaklar, daha önceden belirlenen okulların yöneticilerine teslim edildi.

