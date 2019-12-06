Öğrenciler spor ve zeka oyunları ile teknoloji bağımlığından uzaklaşacak

-Kaymakam Öner'in konuşması

-Malzeme alan öğrenciler

-Betül Yunusoğlu ile röp.

-Fahri Teke ile röp.

-Sevilay Topal ile röp.

-Hacer Gezer ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilere spor malzemeleri ile zeka oyunları seti dağıttı.

"Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında spor salonları öğrencilerle dolup taşarken, Kaymakam Öner, 23 ilkokulda eğitim gören 84 öğrenciye zeka oyunları seti, 250 öğrenciye de satranç takımı ile daha önce proje okulu olarak belirlenen 8 ilk ve orta öğretim okulunda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenciye çeşitli spor malzemeleri hediye etti.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen malzeme dağıtımında büyük coşku yaşanırken, spor malzemesi ve satranç takımı ile zeka oyunları setlerini hediye olarak alan öğrenciler Kaymakam Öner'e teşekkür etti.Spor malzemeleri dağıtım törenine Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çifti ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Salonda bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner., öğrencilerden daha çok spor yapmalarını istedi. Salonları dolduran çocukların kendilerini sevindirdiğini anlatan Kaymakam Öner, "Bugün burada, 23 ilkokulumuzda eğitim gören çocuklarımıza zeka oyunları seti, proje okulu olarak belirlediğimiz 8 ilk ve ortaokulumuza çeşitli spor malzemeleri ve 250 öğrencimize de satranç takımı dağıttık. Biz çocuklarımızın her anlamda iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Okullarımızda hem akademik başarı, hem de zihinsel ve bedensel gelişim anlamında çocuklarımızın iyi yetişmesi için herkes gayret göstersin istiyoruz. Elbette, bu konuda başta ailelerimiz ve öğretmenlerimiz gayret gösteriyor ve sorumluluk alıyor. Valiliğimiz himayesinde yürütülen BENGİ ve Sporda Yetenek 10’la Gelecek projeleriyle birlikte bizler de öğretmenlerimizin yanında olmaya ve eğitimin bir paydaşı olmaya gayret ediyoruz. Hediyelerimiz öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Okullarımıza desteğimiz devam edecek" dedi.

Malzeme alan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi.



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