Öğrenciler sınavda, aileleri de dışarıda ter döktü Haberi

-Velilerin dua okuması

-Velilerin bir birleri ile konuşması

-Kurt ve Sandıkçı’nın konuşmaları

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -HD) DİYARBAKIR



- Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda dua okuyup heyecanla sınavın sona ermesini bekledi. İki gün sürecek olan YKS’nin ilk oturumu bugün saat 10.15’te başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için zamanla yarıştı. Sabah saatlerinde yoğun trafik nedeni ile geç kalma telaşı yaşayan bazı öğrenciler, sınav merkezlerine yürüyerek gitmeyi tercih etti. Okul önlerine kadar aileleri ile gelen öğrenciler, saat 10.00 öncesi sınıflara girerken, veliler de okul önlerinde bulunan park ve gölgelik alanda sınavın tamamlanmasını bekledi. Bazı veliler Yasin okuyup dua ederken, bazı veliler de diğer öğrenci velileri ile sohbet edip heyecanını dindirmeye çalıştı. Velilerden Ayşe Kurt, sabahın erken saatlerinde okula geldiğini ve çocuğuna destek olmak için burada kaldığını söyledi.



Dua okuyarak destek olmaya çalıştığını kaydeden Kurt, çocuğunun her zaman yanında olacağını ifade etti.

Güneş Sandıkçı isimli veli ise, “Kızımı bekliyorum ilk kez sınava girecek ve cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ben de kızım da heyecanlı değiliz, her şeyin hayırlısı olsun” dedi.

İkinci oturum yarın yapılacak YKS kapsamında üniversite adayları bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 135 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise, 1 Temmuz tarihinde saat 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler - 1, sosyal bilimler - 2, matematik ve fen bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Her testten 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak. Sınav, 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise 1 Temmuz Pazar günü yapılacak. Saat 15.45’te başlayacak olan sınav, 120 dakika sürecek.