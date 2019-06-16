Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Öğrenciler sınav stresini Girlevik Şelalesi'nde attı

Öğrenciler sınav stresini Girlevik Şelalesi'nde attı

- Drone ile Girlevik Şelalesinin havadan görüntüleri

Hafta Sonu Sınav Stresi Lyon Yabancı Turist Öğrenciler 

-- Aktüel detay ve genel görüntüler
-- Öğrenci ve vatandaş detayları
-- Konuşmalar
-- Girlevik Şelalesinde vakit geçirenler

( ERZİNCAN )-Girlevik Şelalesi havadan görüntülendi ERZİNCAN

- Erzincan’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren üniversite adayı öğrenciler, sınav stresini Girlevik Şelalesinde attılar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye genelinde 15- 16 Haziran tarihleri arasında 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Erzincan’da da çok sayıda lise son sınıf öğrencisi üniversiteli olabilmek için sınava girdi. Dün ve bugün sınav sonrası öğrenciler aileleriyle birlikte Girlevik Şelalesine gelerek stres attı. Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu olması ve öğrencilerin akın etmesi dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen suları ve serin havası ile sınavdan çıkan öğrencilerin ve ailelerinin uğrak yeri oldu. Sıcaklıkların artmasıyla serin yerleri tercih eden vatandaşlar, Girlevik Şelalesi ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti. Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, öğrenciler görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Sınavdan çıkıp Girlevik Şelalesinde stres attığı belirten Oya Metin, “Burası çok güzel. İyi vakit geçiriyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı