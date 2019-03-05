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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler sektörle buluştu

Öğrenciler sektörle buluştu

sektör buluşması fuarından genel görüntü

Meslek Liseleri Kullar Öğrenciler Bulduk Rektör 

-MSKÜ rektörü prof. dr. hüseyin çiçek ile röp.
-DOKTOB başkanı yücel okutur ile röp.

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen “Turizm Sektörü-Öğrenci Buluşmaları” fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. MSKÜ Ortaca Meslek Yüksek Okulu bünyesinde beşincisi düzenlenen turizm sektörü ve öğrenci buluşmalarına bölgeden 30 turizm işletmesi katıldı.
Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Meslek Yüksekokullarının yanı sıra Dalyan ve Köyceğiz turizm liselerinden 600’ün üzerinde öğrenci katılımcı firmalarla staj ve çalışma görüşmesi yaptı. Firma yetkilileri ile bire bir görüşen öğrenciler çalışmak istedikleri firmaların stantlarında form doldurdu. Staj yapmak veya çalışmak isteyen öğrencilere istihdam sağlamanın önemine dikkat çeken MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, fuarla birlikte öğrencilerin sektör temsilcilerini kolaylıkla tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Turizm ağırlıklı öğrencilerin fuara katıldığını aktaran Çiçek; “Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz meslek yüksekokullarından öğrencilerimiz var. Ayrıca meslek liselerinden öğrencilerde burada bir araya gelip sektörle tanışıyorlar, buluşuyorlar. İş başvurusunda bulunuyorlar. Herkesin birbirini tanıdığı güzel bir ortam oluyor.” diye konuştu.
Fuarda, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) stant açtığına değinen Rektör Çiçek, “İŞKUR öğrencilere değişik olanaklar sağlıyor. Kısa süreler işverene ödemeler yaparak, işverenin yükünü azaltarak öğrencilerin belli alanlarda çalışmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilerimizin lehine faaliyetlerde bulunuyor.” dedi.
DOKTOB Başkanı Okutur; “Sektör ve öğrenci açısından önemli” Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, okul-sektör buluşmalarına birlik olarak çok önem verdiklerinin altını çizdi. DOKTOB Başkanı Okutur; “Sektör buluşmalarında öğrencilerimizin gerek tecrübelerini geliştirmesi, gerekse otellerimizde eğitimleri çok önemli. Tabi ki okullarımızda eğitimler alıyorlar ama esas ocağı olan otellerdeki çalışma şartları ve aldıkları eğitimler gelişmeleri için önem arz ediyor. Sektör buluşmalarını bölgemizin turizmi, öğrencilerimizin gelişimi, iyi meslek sahibi olabilmesi açısından olumlu görüyorum. Her zamanda destek veriyoruz.” şeklinde konuştu.
Ortaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı ise fuara katılan firmalara teşekkür etti. (CC-MB-Y)
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