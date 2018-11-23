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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler şehit öğretmenlerini unutmadı - HAKKARİ Haberi

Öğrenciler şehit öğretmenlerini unutmadı - HAKKARİ Haberi

- Öğrenciler şehit öğretmenlerini unutmadı - Sınıftan görüntü - Öğrencilerin şehit düşen öğretmen Oğuz Uysal'ın mezarını ziyaret ederek gül bırakması ve dua etmesi - Öğrencilerin konuşmasıÖğrenciler şehit öğretmenlerini unutmadı - Hakkari 'de öğrenciler, iki yıl önce terör saldırısında şehit düşen öğretmenleri Oğuz Uysal'ın mezarını ziyaret ederek gül bıraktı ve dua okuduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Oğuz Uysal, mezarı başında anıldı.İlçeye bağlı Korgan köyü Akbal mezrasında öğrenciler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla, 9 Ekim 2016'da teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan öğretmenleri Oğuz Uysal'ın mezarını ziyaret etti.Öğrenciler, şehit öğretmenlerinin mezarına gül bıraktı ve dua okudu.Öğrencilerden Abdulsamed Severcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uysal'ın çok iyi bir öğretmen olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz okulda bize çok iyi davranırdı. Ne istesek bize getiriyordu. Onu kalbimizde yaşatıyor ve Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.
Ziyad Uysal ise şehit öğretmenlerini çok sevdiklerini ve özlediklerini dile getirdi.

Terör Saldırısı Öğretmenler Terör Örgütü Öğrenciler Teröristler 

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