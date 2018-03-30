Öğrenciler şehit Halisdemir'in annesini unutmadı - NİĞDE
- Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinden detay - Öğrenci ve akademisyenlerin şehit Halisdemir'in kabrinde dua etmesinden detay - Şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in kabrinden detay - Öğrenci ve akademisyenlerin Fadimana Halisdemir'in kabrinden dua etmesinden detay - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Doğan'ın konuşması - Fadimana Halisdemir'in oğlu Soner Halisdemir'in konuşması - Fadimana Halisdemir'in büyük oğlu Doğan Halisdemir'in konuşması - Niğde 'de üniversite öğrencileri, şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında dua ettiNİĞDE (AA) - Niğde 'de üniversite öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'i ölümünün birinci yılında mezarı başında andı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve akademisyenleri, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in ölümünün birinci yılında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında dua etti. Öğrenciler ve akademisyenler daha sonra aynı mezarlıktaki şehit Ömer Halisdemir'in de kabrini ziyaret ederek dua okudu.Okulun müdürü Doç. Dr. Hamdi Doğan, gazetecilere, kahraman şehidin annesinin vefat yıl dönümü nedeniyle mezarı başında dua ettiklerini söyledi.
Şehit Ömer Halisdemir'in ülkeye yaptığı fedakarlığı kelimelerle ifade etmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:"Bizler de Fadimana'mızın birer evlatlarıyız. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı canını seve seve feda eden şehidimiz, kahramanımız, ülkemizin ve Niğde 'mizin gururu Ömer Halisdemir'e Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bizler de onun ismini taşıyan bir üniversitede çalışmaktan ve okumaktan gurur duyuyoruz. İçerideki ve dışarıdaki hainler şunu çok iyi bilsinler ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler. Şehitlerimizin bıraktığı emanete bizler Türk gençliği ve milleti olarak layık olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı göstereceğiz."Fadimana Halisdemir'in oğlu Soner Halisdemir de Türk annelerinin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Bir ananın 10 evladı olur ama bir evladın 2 anası olmaz. Bir vatanın 80 milyon milleti olur, 80 milyon milletin 2 devleti olmaz. Anamıza da vatanımızda sahip çıkalım." dedi. Doğan Halisdemir ise annesini sevenin vatanını da sevdiğini dile getirdi.